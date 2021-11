조규일 진주시장, 부산지방국토관리청장과 지역 현안 논의

손우준 청장 "현안 사업 원활히 추진되도록 적극 협조”

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장은 18일 진주시청에서 손우준 부산지방국토관리청장을 만나 지역 현안 사업들을 공유하고 논의하는 시간을 가졌다.

이날 조 시장은 진주성~동방호텔 간 하천시설 정비, 남강 퇴적토 준설 등 지역 발전을 앞당기고 시민의 행복 지수를 높일 수 있는 지역 현안 사업 등을 설명하고 부산지방국토관리청의 각별한 관심과 지원을 요청했다.

또 서부 경남 KTX 시대와 미래 50만 자족도시에 대비, 증가하는 교통량을 수용하기 위한 국도 개설 등에 대해서도 관심과 지원을 요청했다.

조규일 시장은 “그동안 부산청의 적극적인 협조로 많은 사업을 추진해 도시 인프라 수준은 물론 시민의 삶의 질도 크게 높아졌다”며 “앞으로도 지역 주요 현안 사업에 대한 부산지방국토관리청의 적극적인 역할과 협조를 지속해서 당부드린다”고 말했다.

이에 손우준 청장은 "진주 지역 발전을 위한 다양한 현안 사업이 원활히 추진되도록 적극적으로 협조하겠다”고 답했다.

