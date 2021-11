테일러시, 삼성 美파운드리 공장 투자 인센티브 승인

3000억원 규모 세제혜택

후보지 낙점 가능성 힘 실려

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,500 전일대비 200 등락률 -0.28% 거래량 7,557,747 전일가 70,700 2021.11.18 16:15 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인 순매수 전환에도 하락.. 코스닥 혼조美출장 이재용, 모더나·버라이즌 CEO 잇따라 만나…성장동력 발굴 가속(종합)美출장 이재용, 모더나·버라이즌 CEO 잇따라 만나…글로벌 경영 신호탄 close 의 미국 파운드리(반도체 위탁생산) 신공장이 들어설 후보지로 꼽히는 텍사스주 테일러시 독립교육구(ISD)가 최근 삼성 공장 유치를 위한 세제 감면 혜택을 승인한 것으로 파악됐다.

18일 현지 매체 '오스틴 비즈니스 저널'에 따르면 테일러시 독립교육구는 지난 15일 회의를 열고 삼성전자가 테일러에 투자를 결정할 경우 총 2억9200만달러(약 3442억) 규모의 세금감면 인센티브를 주기로 의결했다. 테일러시 독립교육구는 삼성 파운드리 공장의 재산세를 감면하는 방식으로 이 같은 인센티브를 지급하기로 했다.

삼성전자는 테일러시 지역 투자와 관련해 그동안 테일러시, 테일러시 독립교육구, 윌리엄슨 카운티 등 3곳과 각각 인센티브 협상을 벌였다. 앞서 윌리엄슨 카운티와 테일러시는 지난 9월 공청회를 열고 향후 삼성전자에 대한 세제 혜택을 만장일치로 승인했다. 이번 테일러시 독립교육구 의결로 테일러시 협상 주체로부터 모두 인센티브 조치 승인을 받게 됐다.

또 다른 후보지로 거론되는 같은 주 오스틴시는 협상이 속도를 내지 못하는 분위기다. 앞서 삼성전자는 테일러시보다 먼저 올해 1월 오스틴 측에 세제 혜택을 신청했다. 이들 지역의 협상 주체도 오스틴시와 트래비스 카운티, 매너 독립교육구 등 3곳인데 아직 한 군데서도 인센티브 승인을 받지 못했다. 최근에는 삼성전자가 매너 독립교육구에 제출한 인센티브 신청서가 텍사스 주정부 사이트에서 철회된 사실이 확인됐다.

이에 따라 테일러시가 최종 후보가 될 것이라는 전망에 힘이 실리는 분위기다. 이에 대해 삼성전자 측은 "복수의 투자지역을 놓고 여전히 검토 중이며 최종 투자지는 아직 확정되지 않았다"고 재차 입장을 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr