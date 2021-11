[아시아경제 이민지 기자] 빅데이터·인공지능(AI) 기업 비투엔 주가가 급등세를 보이고 있다.

18일 오전 10시 44분 비투엔 주가는 전일 대비 25% 오른 2720원을 가리키고 있다. 이날 비투엔은 상상인이안1호스팩과의 합병을 통해 코스닥 시장에 상장 및 매매거래를 개시했다.

비투엔은 지난 2014년 사명 변경과 함께 데이터 솔루션 사업에 본격적으로 진출했다. 삼성화재와 하나카드, SK브로드밴드 등 대기업 계열사는 물론 한국전력 등 데이터 활용이 필수적인 공공기관 등이 주요 고객이다.

