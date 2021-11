“주류 자판기 매출 껑충”…CU, 스마트 냉장고 확대 도입

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 주류 무인 자동판매기의 상용화 검증을 위해 제주도 서귀포시에 있는 CU해비치리조트점에 스마트 냉장고를 도입한다고 8일 밝혔다.

CU는 지난 7월 업계 최초로 주류 자판기를 선보였다. 지난 10월 주류 자판기 매출은 도입 초기보다 251.6% 증가했다. 같은 기간 도입 점포의 전체 주류 매출에서 주류 자판기가 차지하는 비중도 4.8%에서 11.6%로 늘어났다. 주류와 동반구매율이 높은 라면(16.7%), 냉장안주(23.8%), 육가공류(33.7%) 등도 매출이 증가했다.

이번 스마트 자판기 도입을 통해 공간 효율성, 시스템 안정성, 고객 편의성 등 다양한 측면을 종합적으로 분석한 뒤 추후 다양한 입지에 위치한 하이브리드 점포에도 스마트 자판기를 확대 적용할 계획이다. CU의 하이브리드 편의점은 2019년 90여 점, 2020년 190여 점, 2021년 10월 현재 300여 점으로 계속 늘어나고 있는 추세다.

BGF리테일 관계자는 “무인 주류 자판기는 야간에 주류를 판매할 수 없었던 하이브리드 편의점의 한계를 극복하며 소매 채널의 운영 효율성을 획기적으로 높일 수 있다”며 “앞으로도 최첨단 정보통신기술을 활용한 혁신적인 편의점 모델을 선보이기 위해 지속적으로 연구할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr