동해 바다 ‘불빛’ 되살아난다 … 포항국제불빛축제 개막식 참가 시민 선착순 모집

‘희망과 치유’ 메시지 드론쇼·미니 희망불꽃쇼 펼쳐



포항시, 유튜브채널·메타버스 온라인으로도 선보여

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘포항국제불빛축제’가 되살아난다. 지난해 코로나19 때문에 꺼진 불빛이 올해는 동해 바다를 비춘다.

경북 포항시는 ‘불빛축제’ 개막식을 함께 맞을 시민을 초대한다.

포항시는 ‘2021 포항국제불빛축제’ 개막식 참가 희망 시민을 포항문화재단과 포항시 홈페이지에서 오는 10일 오후 2시부터 선착순으로 예약접수 받는다.

오는 20일과 21일 양일간 영일대해수욕장에서 개최되는 이번 축제는 20일 오후 6시 개막 행사를 시작으로 막을 올린다.

포항시는 위로와 희망과 비전의 메시지를 담아 300여대의 드론과 불꽃을 하늘에 쏴 올린다.

새로운 퍼포먼스를 선보이는 ‘드론불꽃쇼(10분)’와 ‘미니희망불꽃쇼(10분)’ 등이 펼쳐진다.

올해 개막식 행사에는 위드 코로나 지침에 따라 사전예약을 통해 2차 백신 접종을 완료한 499명의 시민이 초청된다.

사전예약은 개막식 행사장 입장을 위한 관람 ‘티켓’이다.

이틀간 진행되는 드론불꽃쇼와 미니희망불꽃쇼, 루미나이트 형식으로 조성된 14개의 불빛테마존, 농수산물과 수공예품 등을 판매하는 불빛마켓 등 영일대 해수욕장 일대에서 즐길 수 있다.

또 온라인으로 메타버스와 유튜브를 통해 자유롭게 축제를 즐길 수 있다.

이외에도 퐝퐝 개막축하공연, 블랙이글스쇼, 불빛조명쇼 그리고 메타버스 라이브투어와 포항항 인싸챌린지, 불빛라디오 등 온라인과 오프라인으로 부대행사가 진행된다.

지난해 코로나19 확산 방지를 위해 취소됐던 포항국제불빛축제는 올해 기존 국제불꽃쇼 대신 ‘나에게 ON 빛! 포항에서 희망의 빛을 띄우다!’라는 주제로 일상회복의 시작을 알리는 희망을 담아 개최된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr