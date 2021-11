산청?함양사건 양민희생자 합동 위령제·추모식

70주년 맞아…유족·기관단체장 등 참석

문재인 대통령 조화·김부겸 총리 등 영상 메시지

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 한국전쟁 중 억울하게 죽음을 당한 산청·함양지역 민간인 희생자들을 추모하는 합동 위령제가 열렸다.

산청?함양사건 양민희생자 유족회와 산청군은 5일 금서면 산청?함양사건추모공원에서 ‘제70주년 산청?함양사건 양민희생자?제34회 합동위령제와 추모식’을 가졌다.

이날 행사에는 이재근 산청군수와 강승제 함양부군수, 심재화 산청군의회 의장과 육성철 청와대 사회통합비서관실 행정관, 윤병일 행정안전부 과거사관련업무지원단장, 박종훈 경남도교육감을 비롯해 각 기관 단체장, 희생자 유족 등이 참석했다.

코로나 19 확산 예방을 위해 행사에 참석하지 못한 문재인 대통령은 조화를 보내왔고, 김부겸 국무총리와 전해철 행정안전부 장관은 추모 영상을 통해 유족들에게 위로의 메시지를 전했다.

김 총리는 “우리 국군 총탄에 의해 억울하게 희생된 영령들께 대한민국의 총리로서 사죄드린다”며 “산청·함양사건은 우리가 반드시 기억해야할 대한민국 현대사의 비극이자 우리 공동체의 아픔이다. 정부는 희생자의 명예가 회복되고 상처가 치유될 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

정재원 유족회장은 “산청?함양사건이 70주년이 됐지만 유족들의 염원인 배(보)상법이 아직도 통과되지 않고 있다”며 “최근 김병욱 의원이 대표 발의한 ‘거창사건 및 산청?함양사건 관련자 배상 등에 관한 특별법’이 처리돼 부끄럽지 않은 나라, 부끄럽지 않은 국회가 되기를 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr