프롭테크 스타트업 ㈜컨텍터스, 5억원 규모의 초기 투자유치

프롭테크 스타트업 ‘(주)컨텍터스’는 지난 1일 5억원 규모의 초기 투자를 유치했다고 밝혔다.

투자에는 HB투자그룹과 엔젤(개인)이 참여했다. 이번 투자는 21년 3월에 법인 설립을 하고 7개월 만에 이뤄낸 성과이다.

㈜컨텍터스의 ‘둥지’ 서비스는 부동산 VIP 서비스를 지향하는 프롭테크 기반 기업이다.

송희국/신동훈 대표는 “기존 허위 매물로 인한 플랫폼의 부정적인 소비자의 인식을 전환하며, 신뢰를 기반으로 프롭테크 시장의 게임체인저가 되겠다”라는 포부를 밝혔다.

최근 중개시장에 뛰어든 플랫폼들과 정부정책으로 인한 중개수수료 인하 등 혼란스러운 과정 속에서 ‘둥지’의 귀추가 기대되는 부분이다.

이번 투자에 참여한 HB투자그룹 이희병 대표는 “기업 분석과 더불어 대표자들의 역량을 살펴 보았을 때, 부동산 시장의 블루오션을 개척하는 유망한 기업이 되겠다고 판단하여 투자를 결정했다”고 설명했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr