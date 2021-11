SK렌터카, 3분기 영업익 254억원…전년比 15.8%↑

[아시아경제 문혜원 기자] SK렌터카 SK렌터카 068400 | 코스피 증권정보 현재가 12,450 전일대비 350 등락률 +2.89% 거래량 143,739 전일가 12,100 2021.11.02 15:30 장마감 관련기사 SK렌터카, 3분기 영업익 254억...전년比 15.8%↑[클릭 e종목] "렌탈과 중고차매각 모두 호조…SK렌터카, 3Q도 달린다"[클릭 e종목]"SK렌터카, 실적 기대치 상향...목표가 16% ↑" close 는 올해 3분기 연결 기준 매출액 2715억원, 영업이익 254억원을 기록했다고 2일 공시했다. 지난해 3분기 대비 매출액은 27.1% 증가했으며, 영업이익은 15.8% 늘었다.

같은 기간 SK렌터카의 당기순이익은 113억원으로 38.6% 증가했다.

