호텔롯데 "국내 1호 위탁 운영 호텔 프로젝트 성사"…합천영상테마파크 업무협약

"위드 코로나 시대 지역 관광 활성화 기대"

[아시아경제 김유리 기자] 호텔롯데가 국내 1호 위탁 운영 호텔 프로젝트를 시작한다.

호텔롯데는 지난 1일 합천군청에서 합천영상테마파크 호텔 위탁 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다. 이날 업무 협약식에는 김현식 호텔롯데 대표, 문준희 합천군수, 김기경 합천관광개발 회장이 참석했다.

합천군과 합천관광개발은 합천영상테마파크 내 200실 규모 호텔을 건립할 예정이며 호텔롯데가 위탁 운영을 맡는다. 2024년 상반기 오픈을 계획하고 있으며 입점 브랜드는 검토 중인 것으로 알려졌다.

호텔롯데는 이번 운영사 선정에 호텔롯데의 경영 역량과 40여년 운영 경험이 작용했다고 봤다. 호텔롯데는 해외 지역에 ▲롯데시티호텔 타슈켄트팰리스 ▲롯데호텔 양곤 ▲롯데호텔 사마라 ▲롯데호텔 시애틀 총 4곳의 호텔을 위탁 운영하고 있으며, 합천영상테마파크 호텔은 국내 1호 위탁 운영 호텔이다.

김현식 호텔롯데 대표는 "합천군 천혜의 자연 경관과 호텔롯데가 어우러져 새로운 관광 명소가 탄생할 것"이라며 "대한민국 대표 호텔 브랜드로서 단계적 일상회복(위드 코로나) 시대 지역 관광 활성화에 기여해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 경남 합천은 해인사, 황매산, 합천호 등 아름다운 자연과 문화유산을 즐길 수 있는 웰니스 관광 도시로 손꼽힌다. 황매산은 미국 CNN이 선정한 한국의 아름다운 곳 50선에 오른 바 있고 호텔이 위치한 합천영상테마크는 각종 영화 및 드라마가 촬영된 촬영 세트장이다. 2024년에는 함양~울산 간 고속도로가 완공돼 접근성도 개선될 것으로 전망됐다.

