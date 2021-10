전기차 돌풍…아이오닉5·EV6 반년 만에 5만대 돌파

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차와 기아가 올해 출시한 전기자동차 아이오닉 5와 EV6가 6개월 만에 글로벌 누적 판매 5만대를 넘어섰다.

31일 양사에 따르면 올해 9월까지 판매된 아이오닉 5와 EV6는 총 5만589대로 집계됐다.

지난 4월 현대차가 출시한 첫 전용 전기차 아이오닉 5는 내수 1만5467대, 수출(선적 기준) 2만3050대 등 3만8517대가 팔렸다.

기아 EV6는 지난 8월 출시 후 두 달 만에 글로벌 판매 1만272대(내수 4564대, 수출 7508대)를 기록했다.

두 모델은 사전계약 때부터 폭발적인 인기를 끌었다. 아이오닉 5는 사전계약 첫날 2만3760대가 계약되면서 국내 완성차 및 전기차 모델을 통틀어 사전계약 역대 최다 기록을 세웠다.

EV6도 사전계약 첫날에만 2만1016대가 예약됐다. 기아의 승용 및 스포츠유틸리티차(SUV)를 통틀어 역대 최다 기록이다.

양사는 후속 전기차를 출시하고 글로벌 전기차 시장 점유율을 꾸준히 확대해 나간다는 계획이다.

현대차는 내년 중형 세단인 아이오닉 6을, 2024년 대형 SUV 아이오닉 7을 출시할 계획이다.

기아도 EV6뿐 아니라 2027년까지 7개 차종의 전용 전기차를 선보일 예정이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr