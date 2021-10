갤러리아百, 제임스펄스 단독 매장 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 럭셔리 데일리 웨어 브랜드 ‘제임스펄스’ 국내 첫 단독 매장을 명품관 웨스트 3층에 오픈했다고 31일 밝혔다.

제임스펄스는 LA 대표 프리미엄 편집숍인 맥스필드의 창립자 토미 펄스의 아들 제임스 펄스가 선보인 브랜드다. 1996년 설립 이후 패션·호텔·레저 등 다양한 영역으로의 확장을 통해 라이프스타일 전반을 아우르는 브랜드로 급부상했고, 미국·캐나다·일본 등에서 글로벌 플래그쉽스토어를 운영 중이다.

갤러리아는 이번 국내 첫 단독 매장에서 남성 및 여성 의류 상품뿐 아니라 애슬레져 라인, 리빙 아이템, 액세서리 등 다채로운 상품을 준비했다. 매장 인테리어는 편안한 느낌의 목재 소재를 바탕으로, 캘리포니아 현지에 자리한 제임스펄스 플래그십 스토어를 그대로 재현해냈다.

갤러리아 관계자는 “최근 간편함과 패션성을 겸한 의복에 대한 니즈가 늘어나고 있다”며 “이번 제임스펄스 매장을 통해 좋은 소재를 바탕으로 한 럭셔리 원마일웨어 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

