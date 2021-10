文대통령, G20 보건 세션 참여…글로벌 보건 거버넌스 강화 방안 논의

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 30일(이하 현지시간) 이탈리아 로마에서 개최되는 주요20개국(G20) 정상회의에 참석, 첫 번째 공식 세션인 '국제경제 및 보건' 세션에 참석했다.

이번 회의에 참석한 국가 정상 및 국제기구 수장들은 코로나19 극복을 위해 2022년 중반까지 전 세계 인구의 70%에 대한 백신 접종을 완료한다는 목표에 합의하고, 미래의 보건 위협에 효과적으로 대응하기 위한 글로벌 보건 거버넌스 강화 방안을 논의했다.

또 팬데믹·기후위기로 촉발된 세계경제의 위험 요인에 대한 인식을 공유하고 거시정책 방향 공조 등 경제 회복세를 지속하기 위한 정책 방안도 논의했으며, 그간 경제협력개발기구(OECD) 및 G20 내 협상을 통해 마련된 디지털세 합의를 G20 정상 차원에서 추인했다.

문 대통령은 코로나19 종식과 세계경제 회복, 보건 위기의 극복을 위해서는 국제사회의 연대와 협력이 필수적임을 강조하면서 그간 우리의 기여 성과와 향후 계획을 밝혔다.

문 대통령은 코로나19 극복과 경제 회복이라는 공동의 현안 해결에 있어 우리나라의 백신의 공평한 보급을 위한 지원 의지와 글로벌 백신 허브로서의 역할을 부각하여 전달한 것으로 평가된다.

문 대통령은 이번 국제경제 및 보건 세션에 이어 정상 내외가 참여하는 만찬을 가지고, 오는 31일 기후변화·환경 및 지속가능 발전 세션에 참석한다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr