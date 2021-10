김해시, 진영단감 판촉 위해 팔 걷어

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 진영단감 소비 촉진을 위한 판촉 행사를 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 행사에선 단감 시배지 김해시 진영읍에서 생산된 고품질 감을 시중가 대비 20% 할인된 금액에 판매한다.

시와 조합공동사업법인은 코로나19로 진영단감축제가 취소되면서 판로가 축소된 농가를 위해 이번 행사를 마련했다. 11월에는 수도권 판촉 행사를 준비 중이다.

또한 비대면 농산물 구매가 늘어남에 따라 가야뜰 쇼핑몰, 드라이브스루 판촉 행사 등 다양한 방식의 특판행사를 병행 추진해 판로 확대를 지원할 계획이다.

시 관계자는 "앞으로도 대형 유통업체와 협력해 농특산물 판촉 행사를 꾸준히 열고, 판로 개척을 도와 농업인들의 소득이 증대될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

