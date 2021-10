전북 산림박물관, 단풍철 맞아 특별개관

오는 11월 21일까지 5주간…운영시간 확대 운영

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북 산림박물관이 오는 11월 21일까지 5주간 특별 개관을 추진한다.

전북도는 5주간의 특별개관 기간 동안 당초 휴관일인 월요일에도 문을 열며, 운영시간도 오전 9시에서 오후 5시까지를 오전 8시부터 오후 6시로 확대 운영해 관람객의 편의를 제공할 예정이라고 밝혔다.

특히 4명의 현대미술작가가 코로나19 시대에 다시 한번 사람의 소중함과 가치를 표현한 현대미술 기획전 ‘사람, 내려올 때 보이는 꽃’ 전시를 진행한다.

한편, 박물관 관람은 감염병 예방을 위해 전시해설과 단체관람은 제한하고 발열, 호흡기 증상이 없는 일반인의 관람만 허용한다. 관람객은 마스크 착용과 출입명부 작성, 거리두기 등 방역지침을 반드시 준수해야 한다.

아울러, 코로나 19 예방을 위해 △관람객 입장 시 발열 체크 △관람 동선 한 방향 유도 △2m 이상 거리두기 △상시 환기 및 수시 소독 등 방역관리 기준을 준수하며 운영할 계획이다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr