3분기 ABS 발행 전년比 31.5%↓..."안심전환대출 종료·금리상승 영향"

[아시아경제 박지환 기자] 올해 3분기 자산유동화증권(ABS) 발행총액은 12조8000억원으로 전년 동기 대비 31.5% 감소한 것으로 나타났다. 서민형 안심전환대출이 종료돼 주택금융공사의 주택저당증권(MBS) 발행이 줄어들고, 금리 인상 효과에 따라 기업들의 ABS 발행이 크게 줄어든 데 따른 것이다.

금융감독원이 19일 발표한 2021년 3분기 ABS 등록발행 실적 분석 자료에 따르면 올 3분기 주택금융공사, 금융회사, 일반기업 모두 전년 동기 대비 발행이 감소했다.

주금공이 주택저당채권을 기초자산으로 발행하는 MBS는 7조4000억원으로 지난해 같은 기간보다 30.6% 감소했다. 이는 전년도 MBS 발행 증가에 크게 영향을 미친 '서민형 안심 전환대출'이 종료됨에 따른 것으로 풀이된다.

은행·여신전문금융·증권사 등 금융회사는 부실채권(NPL), 할부금융채권(카드채권, 자동차할부채권, 리스채권), 회사채 등을 기초로 3조4000억원 규모의 ABS를 발행했다. 전년 동기보다 33.3% 감소한 수치이다. 일반기업은 단말기할부대금채권, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등을 기초로 2조원 상당의 ABS를 발행했다. 이는 지난해 같은 기간보다 31.7% 줄어든 수치이다. 금감원 관계자는 "올 3분기 금융·일반기업 등은 저금리 등의 사유로 발행이 증가했던 작년 3분기 대비 ABS 발행이 감소했다"고 밝혔다.

유동화자산별로 보면 MBS·NPL 등과 관련된 대출채권 기초 ABS 발행액은 8조원으로 전년 동기 대비 3조4000억원(30.2%) 감소했다. 구체적으로 주택금융공사의 MBS 7조4000억원, NPL 기초 ABS 5000억원, SOC 대출채권 기초 ABS 1000억원 등이다.

카드채권·자동차할부채권 등 매출채권 기초 ABS 발행액은 1조6000억원(30.8%) 감소한 3조5000억원을 기록했다. 카드채권 기초 ABS 6000억원, 할부·리스채권 기초 ABS 1조원, 단말기할부대금채권 등 기업매출채권 기초 ABS 1조4000억원, 부동산 PF 기초 ABS 5000억원 등이다.

저신용 기업 회사채를 기초로 한 P-CBO 발행액은 전년 동기보다 9000억원(40.0%) 감소한 1조3000억원이었다.

