황정음, 남편과 재결합 '둘째 임신'

[아시아경제 이이슬 기자] 남편과 재결합 소식을 전한 배우 황정음이 둘째를 임신했다.

소속사 씨제스엔터테인먼트는 12일 "황정음이 둘째를 임신했다"며 "내년 출산 예정이나 정확한 시기는 알지 못한다"고 밝혔다.

황정음은 프로골퍼 출신 사업가 이영돈씨와 2016년 결혼했으며 이듬해 2월 아들을 품에 안았다.

두 사람은 지난해 9월 수원지방법원 성남지원에 이혼 조정 신청서를 냈으나, 10개월 조정 끝에 지난 7월 재결합 했다. 당시 소속사는 "황정음이 이혼조정 중 서로의 입장 차이를 이해하고, 깊은 대화를 통해 다시 부부의 연을 이어가기로 했다"고 전했다.

한편 황정음은 그룹 슈가 멤버로 데뷔했으며, 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥', 드라마 '비밀', '킬미, 힐미', '운빨로맨스', '쌍갑포차', 영화 '고사 두 번째 이야기', '돼지 같은 여자' 등에 출연했다. 최근작은 드라마 '그놈이 그놈이다'이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr