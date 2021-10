尹이 말한 '정법' 본 유승민 "이거 보고 王자 썼나..이런 거 볼 시간에 정책 준비하라"

"이런 유튜브 볼 시간에 정책 준비하셔야 하는 것 아닌가"

[아시아경제 박현주 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 대선 예비후보가 언급한 것으로 전해진 '정법(正法)' 강의를 두고 유승민 전 의원이 "윤 후보님, 이런 영상을 보셔서 손바닥에 왕(王)자도 쓴 채 TV토론에 나온 것이냐"고 비판했다.

유 전 의원은 7일 자신의 페이스북에 글을 올려 "굳이 윤 후보 측에서 상기시켜줘서 소위 정법 동영상을 유튜브에서 찾아봤다. 저 개인적으로는 감흥이 조금도 없었다"며 "따르고 싶은 생각도 안 들었다"고 평했다.

이어 유 전 의원은 "윤 후보의 개인적인 취향이 그런 거라면 그거야 뭐 존중하겠지만 굳이 다른 사람에게까지 보라고 권할 정도는 아닌 것 같다"며 "이런 유튜브 볼 시간에 정책 준비하셔야 하는 것 아닌가"라고 꼬집었다.

이같은 논란은 지난 5일 진행된 국민의힘 대선후보 경선 토론회에서 유 전 의원이 '항문침 전문가' 이병환 씨를 거론하며 윤 후보와 설전을 벌인 것에서 시작됐다. 토론회가 끝난 뒤 윤 후보가 해당 문제를 제기한 유 전 의원에게 거세게 항의했다는 보도가 나왔다.

이에 윤석열 캠프는 6일 입장문을 내고 "윤 후보는 토론 직후 후보들과 악수하고 인사를 나누는 자리에서 유 전 의원에게도 '선배님 수고 많으셨습니다'라고 악수를 하면서 '아까 말씀하신 분들 중에 정법이라는 분은 강의 동영상이 많으니 한번 보시면 어떤 분인지 알 수 있습니다'라고 말했다"고 해명했다.

그러자 유승민 캠프도 같은날 입장문을 내고 반박에 나섰다. 유승민 캠프는 "윤 후보가 대뜸 '정법은 그런 사람이 아니다. 정법 유튜브를 보라. 정법은 따르는 사람들이 많다. 정법에게 미신이라고 하면 명예훼손 될 수도 있다'면서 유 전 의원 면전에 손가락을 흔들며 항의했다"고 주장했다.

이어 "유 전 의원은 '정법'이 누군지, 사람 이름인지조차 모른다"며 "유 후보는 토론회에서 '정법'은 거론한 적도 없는데, 대체 '정법'은 또 누구인가"라고 날을 세웠다.

