하나손보, 하나은행 앱에서 기업종합보험 판매

[아시아경제 오현길 기자] 하나손해보험은 하나은행 애플리케이션 '하나원큐'를 통해 기업종합보험상품을 판매한다고 6일 밝혔다.

기업종합보험은 사업자들의 수요가 많은 화재보험, 기계보험, 기업휴지보험, 제3자에 대한 각종 배상책임보험을 하나의 증권으로 보장하는 종합보험이다.

화재사고(벼락 포함)로 입은 손해를 보상하는 보험으로 화재로 인한 직접 손해뿐만 아니라, 소방손해와 피난손해도 보상하며,

가입자의 필요에 따라 맞춤형 보장설계가 가능하다.

또 종합보험으로 개별보험 보다 저렴한 보험료로 가입할 수 있으며, 대면으로 가입하던 불편함을 해소해 쉽고 편리하게 보험을 가입 할 수 있도록 접근성을 높였다.

하나손보 관계자는 "방카슈랑스 후발주자인 만큼 타 보험회사와 차별화된 상품과 전폭적인 업무지원을 통해 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

