[아시아경제 정동훈 기자] 서울 용산구 용산역 광장에 있는 강제징용노동자상을 훼손한 용의자 A씨를 전남 장흥군에서 붙잡혔다.

1일 서울 용산경찰서에 따르면 용의자는 전날 오후 7시 30분께 재물손괴 혐의로 긴급 체포됐다. 현재 A씨는 용산서로 호송돼 조사를 받고 있다.

경찰 관계자는 "CCTV 등을 확인해서 추가 범죄가 있는지 조사하고 훼손 동기 부분도 확인 중"이라고 말했다.

이 남성 용의자는 지난달 29일 낮 12시 30분께 강제징용노동자상을 발로 차 곡괭이 부분을 떼어 달아난 혐의를 받는다. 강제징용노동자상은 일제 강제동원을 고발하고 당시 희생된 조선인 노동자의 한을 풀기 위해 2017년 용산역 광장에 세워졌다.

