삼표그룹, 예산지역 장학생 61명에 3200만원 전달

[아시아경제 김종화 기자] 국내 건설기초소재 선두 기업 삼표그룹이 지역사회와 상생하며 미래를 이끌 우수 인재 육성에 적극 나서고 있다.

삼표그룹은 28일 그룹의 장학재단인 정인욱학술장학재단을 통해 충남 예산군 지역 장학생 61명에게 장학금 3200만원과 장학증서를 전달했다고 밝혔다.

코로나19 상황을 고려해 장학금과 장학증서는 별도의 전달식 없이 장학생들에게 개별적으로 전달됐다.

삼표그룹 관계자는 "학생들이 미래 역량을 갖춘 우수 인재로 성장할 수 있기를 바란다"면서 "앞으로도 다양한 사회공헌을 통해 지역사회와 상생 협력하고 기업의 사회적 책임도 다하겠다"고 말했다.

삼표그룹은 지난 8월 충남 보령시 주교면 지역 장학생 8명에게 장학금 600만원을 전달하기도 했다. 삼표그룹은 1993년 설립된 정인욱학술장학재단을 통해 매년 교육 소외 지역의 중·고·대학생 가운데 우수 학생을 선발해 지속적으로 장학금을 지급하고 있다. 올해는 지역 장학생 270여명을 대상으로 약 2억원을 장학금으로 전달할 예정이다.

