인터리커, DBR 라피트 칠레 와인 ‘로스 바스코스’ 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 임페리얼 위스키로 유명한 드링크 인터내셔널의 계열사 인터리커는 도맨 바롱 드 로칠드 라피트 (DBR Lafite)가 소유한 칠레의 '로스 바스코스(Los Vascos)' 와인을 한국에 수입하고 유통하기 위한 독점 공급 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

로스 바스코스는 칠레의 전통에 DBR 라피트의 품격과 노하우를 결합시킨 독자적인 와인 양조 방식을 지니고 있어, 칠레 특유의 떼루아 특성을 반영한 향기로운 미감과 신선함을 품은 와인을 생산하는 것으로 알려져 있다.

로스 바스코스 와인은 클래식 라인의 로스 바스코스 까베르네 소비뇽, 로스 바스코스 로제, 로스 바스코스 소비뇽 블랑, 로스 바스코스 샤도네이 등과 선택된 구획에서 선별 수확한 프리미엄 라인 로스 바스코스 크로마스 까베르네 소비뇽, 로스 바스코스 크로마스 까르미네르 등으로 구성됐다. 또한 DBR 라피트의 칠레 진출 10주년을 기념하기 위해 1998년 첫 빈티지를 출시한 시대를 초월한 아이콘 와인인 르 디스도 선보인다.

김일주 인터리커 회장은 "장기적인 파트너 관계를 통해 DBR 라피트가 소유한 다양한 와인 브랜드들의 우수성을 한국 소비자들에게 전달할 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr