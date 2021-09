삼성전자 3Q 반도체 매출, 파운드리 빼고도 세계 1위할 듯

옴디아 전망…인텔에 2%포인트 이상 앞서

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,200 전일대비 1,100 등락률 +1.45% 거래량 16,289,502 전일가 76,100 2021.09.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [Biz 뷰] "3년간 7만개"…삼성 '일자리 프로젝트', 어디서 얼마나 만들까외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아음악·미술·발레까지…문화 마케팅 강화하는 가전업계 close 가 올해 3분기 파운드리(반도체 위탁생산) 매출을 제외하고도 글로벌 반도체 1위에 오를 것이라는 전망이 나왔다.

20일 시장조사기관 옴디아에 따르면 올해 3분기 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,200 전일대비 1,100 등락률 +1.45% 거래량 16,289,502 전일가 76,100 2021.09.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [Biz 뷰] "3년간 7만개"…삼성 '일자리 프로젝트', 어디서 얼마나 만들까외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아음악·미술·발레까지…문화 마케팅 강화하는 가전업계 close 의 반도체 매출 점유율은 14.11%로 세계 1위에 오를 것으로 예상됐다. 전망치로는 2위 인텔의 점유율(12.09%)보다 2%포인트 이상 높은 수치를 기록했다. 옴디아는 반도체 기업의 매출 조사에 파운드리 실적을 포함하지 않는다.

옴디아에 따르면 지난 2분기 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,200 전일대비 1,100 등락률 +1.45% 거래량 16,289,502 전일가 76,100 2021.09.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [Biz 뷰] "3년간 7만개"…삼성 '일자리 프로젝트', 어디서 얼마나 만들까외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아음악·미술·발레까지…문화 마케팅 강화하는 가전업계 close 의 반도체 매출 점유율은 13.12%로 인텔(13.53%)에 근소하게 뒤져 2위를 차지했다. 그러나 3분기에 D램 등 메모리 가격 상승과 판매량 증가로 인텔의 실적을 뛰어넘을 것이라는 전망이 나온 것이다.

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,000 전일대비 3,000 등락률 +2.88% 거래량 3,386,517 전일가 104,000 2021.09.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아코스피, 개인·외인 매수에 '3140선' 마감코스피, 개인 사자에 '3130선' 오름세 지속...코스닥 '1040선' 회복 close 가 3분기 점유율 6.80%로 3위에 오를 것으로 예상됐다. 점유율은 2분기(6.37%)보다 소폭 증가할 전망이다. 이어 마이크론 테크놀로지(5.39%), 퀄컴(4.41%), 브로드컴(3.40%), 미디어텍(3.09%) 순으로 조사됐다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,200 전일대비 1,100 등락률 +1.45% 거래량 16,289,502 전일가 76,100 2021.09.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [Biz 뷰] "3년간 7만개"…삼성 '일자리 프로젝트', 어디서 얼마나 만들까외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아음악·미술·발레까지…문화 마케팅 강화하는 가전업계 close 는 파운드리 부문의 실적을 포함하는 IC인사이츠 조사에서는 이미 2분기에 인텔을 따라잡았다. 이 기간 삼성전자 매출은 202억9700만 달러(약 24조원), 인텔은 193억400만 달러(약 22조8000억원)를 기록했다.

IC인사이츠는 3분기에도 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,200 전일대비 1,100 등락률 +1.45% 거래량 16,289,502 전일가 76,100 2021.09.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [Biz 뷰] "3년간 7만개"…삼성 '일자리 프로젝트', 어디서 얼마나 만들까외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아음악·미술·발레까지…문화 마케팅 강화하는 가전업계 close 의 반도체가 2분기 대비 10% 증가한 매출 223억2000만달러로 2개 분기 연속 업계 1위를 유지할 것으로 전망했다.

