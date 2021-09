[아시아경제 이정윤 기자] 정부의 방역 정책에 반발해 촛불시위를 진행하는 등 방역수칙을 위반한 혐의를 받던 사단법인 대한피트니스경영자협회 협회장이 검찰에 넘겨졌다.

17일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(감염병예방법) 위반 혐의를 적용해 김성우 대한피트니스경영자협회장을 검찰에 송치했다.

김 협회장은 지난 1월 10일 영등포구 민주당 당사 앞에서 정부의 헬스장 방역 지침에 항의하는 촛불시위를 진행했다. 당시 시위는 9인 집회로 신고됐지만 사회관계망서비스(SNS)를 통해 관련 글을 보고 300여명이 몰려 경찰은 김 협회장에 대한 조사를 진행했다.

경찰 조사를 받은 김 협회장은 자신이 운영하는 '헬스관장모임' 카페에 이 같은 사실을 알리고 반발하는 입장을 밝힌 바 있다.

