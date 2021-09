"'쯔양'과 고기 구워 먹으며 재밌는 화학 공부해요"

화학연, 총 5편 식생활속 화학이야기 동영상 공개

[아시아경제 김봉수 기자] 한국화학연구원은 먹방계의 대표 유튜버 ‘쯔양’과 함께 식(食)생활 속 화학 이야기를 유쾌하게 풀어낸 영상 ‘맛있는 화학’을 공개한다고 16일 밝혔다.

이달 20일부터 다음달 18일까지 매주 월요일 저녁 6시 한국화학연구원 공식 유튜브 채널에 총 5편이 차례로 공개된다. 화학연 연구원과 ‘쯔양’이 캠핑에서 고기를 구워먹는 콘셉트로 제작됐다. 음식과 요리 속에 담긴 화학적 원리를 ‘먹방’ 토크쇼로 표현해 누구나 친숙하게 화학을 느낄 수 있도록 했다.

삼겹살을 구울 때 ’소금‘을 뿌리면 맛있는 이유, 볶음밥 속 ’기름‘의 화학 이야기, 된장찌개의 ’장‘ 이야기, 냉면의 새콤한 맛을 살리는 ’식초‘ 이야기, 디저트로 먹는 마카롱의 ’설탕‘ 이야기를 담았다.

이번 영상은 화학연에서 2016년 자체 제작한 도서 '맛있는 화학'의 트랜스미디어 콘텐츠다. 화학연은 도서 ’맛있는 화학‘에서 소금, 기름, 장, 식초, 설탕의 소재로 음식과 요리 속에 담긴 화학 이야기를 풀어낸 바 있다. '쯔양'은 400만명 이상의 구독자를 보유한 인기 ’먹방‘ 크리에이터로, 유튜브와 방송을 넘나들며 활발하게 활동 중이다. 이번 영상에서는 ’쯔양‘의 먹방과 더불어 연구원의 화학 설명이 곁들여진다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr