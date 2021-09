박범계 "중앙지검 '고발 사주' 의혹 수사, 신속한 규명 위해 불가피"

[아시아경제 김형민 기자] 박범계 법무부 장관이 '고발 사주' 의혹 수사에 나선 서울중앙지검에 대해 "신속한 진상규명이란 측면에서 중앙지검 수사가 불가피한 면이 있다"고 말했다.

박 장관은 16일 오전 법무부 정부과천청사로 출근하는 길에 취재진과 만나 '이중 수사' 지적에 대해 이 같이 밝혔다.

박 장관은 "세 주체가 다 협력을 강조하고 있다"면서 "유기적 협력을 통해서 신속히 진상규명을 하는 건 필요한 일이기 때문에 중복, 혼선 여부는 걱정하지 않아도 될 것"이라고 했다.

감찰 전환 가능성에 대해선 "대검에서 감찰에 가까운 조사가 진행되는 걸로 알고 있다"며 "감찰로 전환할 필요가 있는지는 대검 감찰부가 판단할 사안"이라고 했다.

고발 사주 의혹은 세 기관에서 수사하고 있다. 대검찰청은 진상조사를 하고 있고 고위공직자범죄수사처(공수처)도 강제수사에 돌입했다. 전날에는 서울중앙지검 공공수사1부도 합세했다. 대검이 최강욱 열린민주당 대표 등이 의혹 연루 혐의로 윤석열 전 검찰총장 등 7명을 고소한 사건을 이 부서에 배당했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr