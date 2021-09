구미대, 이차전지생산 '엘앤에프'와 산학협약…매년 10명 이상 채용

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 구미대학교는 14일 차세대 이차전지 소재 업체인 엘앤에프와 고용예약에 관한 산학협약을 맺고 재학생을 대상으로 채용설명회를 가졌다.

대구시 달서구에 본사를 둔 엘앤에프는 리튬이온 2차전지의 핵심인 양극활물질을 제조, 판매하는 회사로 LG화학 협력업체로 코스닥 상장회사이다.

엘앤에프 이번 협약을 통해 매년 10명 이상의 자동차기계공학부 학생들을 채용하게 된다. 이날 구미대 성실관에서는 2차전지용 양극활물질 생산에 요구되는 자동제어 등 공정에 필요한 인재를 채용하기 위한 채용설명회가 열렸다.

이승환 인재개발처장은 "앞으로도 4차산업의 성장성 높은 기업들과 산학협력을 강화해 코로나19로 침체된 취업환경을 극복하는 한편 학생들의 취업 활성화를 위한 다양한 프로그램 개발에 지원과 노력을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

한편 엘앤에프는 구미대의 조기취업형 계약학과인 스마트팩토리과의 협력기업으로 사회맞춤형 인력양성사업인 링크(lLINC+)사업의 친환경자동차정비반 운영에도 협력을 확대하고 있다.

