[아시아경제 문혜원 기자] 남양유업이 다음 달 경영 안정화 목적의 임시 주주총회 개최를 추진한다.

12일 금융감독원에 따르면 남양유업은 지난 10일 주주명부 폐쇄기간을 설정했다고 공시했다. 이번 주주명부 폐쇄는 10월 중 개최 예정인 임시주총을 위한 권리주주를 확정하기 위한 것으로 기준일은 오는 27일이다.

남양유업은 이달 14일 예정된 임시주총을 예정대로 열고 오는 10월 임시 주총을 추가로 개최할 계획이다.

이번 9월 임시주총에서는 지난 7월 연기된 정관 일부 변경, 이사 신규 선임, 감사 선임 등의 의안들이 다뤄진다.

