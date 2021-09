한국형 발사체 개발 어디까지?…"민간 이전·차세대 개발 급선무"

과기정통부, 7일 오전 한국형 발사체 고도화 사업 관련 전문가 좌담회 개최

[아시아경제 김봉수 기자] 한국형 첫 우주 발사체 '누리호'가 다음달 21일 첫 발사될 예정인 가운데, 기술 이전을 통해 민간이 발사체 개발 및 시장을 주도하도록 독려하는 동시에 공공 차원의 차세대 발사체 기술 연구·개발도 서둘러야 한다는 지적이 나왔다.

안재명 한국과학기술원(KAIST) 교수는 7일 오전 온라인 개최된 과학기술정보통신부 주최 '뉴스페이스 시대, 한국형 발사체가 아가 방향'에 대한 전문가 좌담회에서 "10월 한국형발사체 발사에 성공하게 되면 우리나라도 이제 독자적인 우주발사체를 갖게 된다"며 "고도화사업을 통해 국가에서 장기간에 걸쳐 축적해온 발사체 개발 기술을 민간에 이전해 우주산업이 활성화될 수 있는 좋은 계기를 갖게 되기를 바란다”고 말했다.

김정수 부경대교수도 “출연연에서 개발한 기술을 산업체가 이전받아 우주 산업화를 강화하는 것은 시대적 흐름에 부합하는 것”이라며 “이와 병행해 국내의 발사체 기술을 보다 발전시킬 수 있는 차기 한국형발사체개발사업도 필요하다”고 제언했다.

한국형 발사체 누리호 개발은 정부 주도로 1조9700여억원을 투자해 마무리 단계다. 1.5t의 화물을 600km 궤도에 올릴 수 있는 성능으로 설계됐다. 10월과 내년 5월 두 차례 발사하면 사업이 끝난다. 정부는 내년부터 2027년까지 5차례의 추가 발사를 통해 '한국형 발사체 고도화 사업'을 추진하면서 신뢰성 제고 및 민간 기술 이전 등을 추진한다. 그러나 총 1조5000억원 규모의 성능 개량 사업 예산은 지난 6월 예비타당성 검토에서 '한미 미사일 지침 폐지'가 고려되지 않았고 도전적 기술 혁신 시도가 부족하다는 등의 지적에 따라 보류됐다.

과기정통부는 한국항공우주연구원(KARI)과 함께 올해 말쯤 예타를 재신청할 예정이며, 고체 부스터·로켓 재활용·청정 연료 사용·추력 대폭 향상·첨단 ICT 기술 활용 등 구체적인 성능 개선 방향을 검토 중이다.

용홍택 과기정통부 제1차관은 좌담회에서 "지금은 발사체 개발 사업이 정부 주도적 방식에서 민간이 좀 더 활발하게 역할을 넓혀갈 수 있는 방식으로 추진체계를 전환해야 될 때"라며 "고도화사업을 통해 국내 발사체 산업생태계를 육성·강화하면서 민간의 우주개발 역량을 효과적으로 제고할 수 있기를 기대하며 동 사업이 보다 의미있게 수행될 수 있도록 다양한 의견들을 모아 사업에 반영할 것"이라고 밝혔다.

