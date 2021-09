한국씨티은행, 금융권 희망 여성 대학생에 '온라인 멘토링' 제공

한국씨티은행은 지난 4일 JA 코리아와 여성 대학생의 취업지원을 위한 ‘씨티-JA 특별한 잡담 in 핀테크’를 실시했다.

[아시아경제 송승섭 기자]한국씨티은행은 JA 코리아와 여성 대학생의 취업지원을 위한 ‘씨티-JA 특별한 잡담 in 핀테크’를 온라인으로 진행했다고 6일 밝혔다.

지난 4일 실시된 이번 행사는 취업을 준비하는 특성화고 학생과 대학생들의 취업 역량 강화를 돕기 위한 ‘씨티-JA 샤이닝 퓨쳐 프로그램’의 일환이다.

대상은 금융권 취업에 관심이 있는 여성 대학생으로 선정했다. 한국씨티은행을 비롯한 금융권 종사자들이 참석해 멘토링과 특강을 진행했다. 활동에는 110여명의 학생이 참석했다.

참여 학생들에는 데이터사이언스와 인공지능 등 다양한 IT 온라인 교육을 무료로 받을 수 있는 수강권과 자기소개서 일대일 첨삭 서비스 이용권을 제공했다.

한국씨티은행 관계자는 “오는 11월 13일에도 해당 활동을 진행할 예정”이라며 “앞으로도 청년의 진로에 도움을 주려는 다양한 프로그램을 지속해서 지원하겠다”고 강조했다.

