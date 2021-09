전주시, 운수종사자들에 80만원씩 재난지원금 지급

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 코로나19 장기화로 인한 승객 감소로 경제적 어려움을 겪고 있는 운수종사자들에게 재난지원금이 지급된다.

2일 전주시는 시내·시외버스 기사 1556명, 전세버스 기사 416명, 법인택시 기사 1007명 등 총 2979명의 운수종사자를 대상으로 1인당 80만 원의 재난지원금을 추석 전까지 지급할 계획이라고 밝혔다.

전북도 2차 추경에 편성된 정부 5차 재난지원금으로 지급되는 운수종사자 재난지원금은 그간 정부의 재난지원금 지급 대상에서 제외돼왔던 시내·마을버스 및 시외·고속버스 운수종사자들에게 처음으로 지급되는 것이다.

지급 대상은 코로나19로 인해 매출이 감소한 법인에 소속된 운전기사 또는 소득이 감소한 운전기사들이다.

다만 시내(마을)·시외(고속)·전세버스 기사는 올 6월 13일 이전(13일 포함)에 입사해 지난달 13일까지, 법인택시 기사는 올 6월 1일 이전(1일 포함)에 입사해 지난달 3일까지 근무한 자이어야 한다.

전주시는 오는 3일 재난지원금 신청을 받아 운수종사자의 근속사항 등 지급요건 충족 여부를 확인해 추석 전까지 재난지원금 지급을 마무리할 방침이다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr