세틀뱅크, 010PAY 체크카드 대학생 서포터즈 ‘응카러’ 모집

[아시아경제 유현석 기자] 세틀뱅크는 오는 12일까지 ‘010PAY 체크카드’의 온라인 홍보 활동을 전개할 대학생 서포터즈 ‘응카러’를 모집한다고 1일 밝혔다.

세틀뱅크가 지난 7월 선보인 010PAY 체크카드는 간편결제 플랫폼 010PAY 앱을 기반으로 한 카드다. ▲연회비 ▲전월 실적 ▲결제 조건(최소 결제액 등)과 같은 옵션 없이도 매 결제마다 최대 1000만원의 당첨 행운을 담은 '행운상자'를 무기한 상시 지급한다는 점이 특징이다.

010PAY 체크카드 서포터즈 ‘응카러’는 평소 금융·핀테크 분야에 관심이 많고 SNS 활용 능력 및 콘텐츠 제작 역량을 갖춘 대학생이라면 누구나 지원 가능하다. ‘응카러’는 숫자 ‘010’을 세로로 형상화한 글자 ‘응’과 카드 사용자를 의미하는 ‘카러(카드+er)’의 합성어다.

선정된 응카러는 9월 말부터 3개월 간 010PAY 체크카드를 직접 이용해보고 매월 주어지는 SNS 미션(기본미션 3회 및 특별미션 1회)을 수행하는 등 다양한 온라인 홍보 활동을 전개하게 된다.

또 응카러에게는 매월 미션수행을 위한 활동비가 지급되며, 종료 후 수료증이 발급된다. 특히, 서포터즈 활동이 종료되면 우수 응카러를 선정하여 별도 포상할 예정이다.

세틀뱅크 관계자는 “서포터즈 응카러는 010PAY 체크카드의 주 사용 계층인 MZ세대가 실제로 일상생활에서 카드를 이용하며 느끼는 생생한 피드백을 청취하고, 이들의 새로운 시각을 카드 혜택에 반영하기 위한 프로그램”이라며, “합리적이고 계획적인 소비 생활을 지향하는 대학생들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

