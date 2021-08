"中, 탈레반 합법정부 인정 서두르지 않을 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 이슬람 무장조직 탈레반이 아프가니스탄을 장악한 후에도 혼란이 끊이지 않는 가운데, 중국이 탈레반을 합법정부로 정식 인정할지 여부에 대한 결정을 서두르지 않을 것이라는 관측이 나왔다.

28일 홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 외교소식통과 전문가 견해를 인용해 중국이 탈레반과 이른 시기에 소통한 국가 중 하나이지만 아직 탈레반을 합법정부로 정식 인정하지는 않았다면서 이같이 전했다.

중국은 아프간 문제에서 왕이(王毅) 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장이 2017년 제시한 '건설적 개입' 접근법에 따라 내정 불간섭 원칙을 유지하며 정치·경제적 수단을 동원한다는 입장이다. 중국 외교정책 수립에 정통한 한 익명의 소식통은 "중국이 서두르지 않고 상황 추이를 주의 깊게 관찰하고 있다"고 밝혔다. 다른 소식통은 "중국이 (탈레반을 합법정부로 인정하는데) 앞장서지 않을 것"이라면서 "(미얀마) 군부를 다루는 방식과 비슷할 것이다. 중국이 군사정부와 잘 소통하고 서로 잘 이해하고 있지만, 중국은 군부 인정에 앞장서지 않았다"고 말했다.

소식통들은 중국이 탈레반 정부 승인에 앞서 국제사회의 시선도 고려할 것이라고 봤다. 유엔 안전보장이사회는 탈레반에 대한 제재를 유지하고 있고, 세계은행은 탈레반 장악 후 아프가니스탄에 대한 자금 제공을 중단한 상태다. 소식통은 "유엔 안보리 제재가 당분간 쉽게 해제될 것 같지는 않지만, 안보리의 입장은 지켜봐야 할 중요한 지표"라고 평가했다.

중국으로서는 탈레반이 신장(新疆) 위구르자치구 분리독립을 주장하는 '동투르키스탄 이슬람 운동'(ETIM)의 중국 내 테러활동을 지원할 가능성이 있다는 점도 탈레반 정부를 인정하기 어려운 이유다. 중국 전문가들은 아프간의 전략적 위치와 국경 안보 등을 감안, 중국이 세심하게 정책을 짤 필요가 있다고 보고 있다. 탈레반에 할 수 있는 것 이상을 약속하지 말고, 미국 등 아프간에 개입했던 다른 국가들의 실수를 반복하지 말아야 한다는 것이다.

중국해양대의 팡중잉(龐中英) 교수는 "많은 중국학자가 (여러 강대국이 아프간에 개입했다가 실패한) '제국의 무덤' 교훈에 관해 이야기한다"면서 중국이 아프간 문제와 관련해 서둘러서는 안된다고 밝혔다. 중국 사회과학원 남아시아편집부의 예하이린(葉海林)은 아프간과 관련한 중국의 주요관심사는 경제 분야라면서 "중국의 관여는 미국과 다를 것이며, 재건과 경제발전에 집중할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr