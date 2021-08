“이사장 친인척, 거저 취업 못한다” 울산교육청, 사립학교 직원 채용방식 확 바꿔

사립학교 사무직원 인사 운영지침 전면개정



전국 최초 교육청 추천 채용심사위원제 도입

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산교육청이 사립학교 사무직원 채용의 객관성과 공정성 확보를 위해 내년부터 교육청 추천 채용심사위원제를 전국 최초로 도입한다.

울산교육청은 27일 ‘사립학교 사무직원 인사 운영 지침’을 전면 개정키로 했다.

공정하고 투명한 사립학교 사무직원 인사지침을 제시해 친인척 특별채용 등 인사 비리를 근절하고, 인사 운영에 효율성을 높인다는 방침이다.

지침 개정에 앞서 울산교육청은 사립학교 학교법인과 지침 개정안 의견수렴 과정도 거쳤다.

개정안은 사무직원 신규채용 때 반드시 교육청과 사전협의를 거치도록 했다. 교육청과 사전협의 기간은 현행 1개월 전에서 2개월 전으로 변경했고, 사전협의 없이 임용한 사무직원은 인건비를 지원하지 않는다.

사무직원 신규 임용은 공개 경쟁을 통해 진행하고 임용직급, 선발 예정 인원, 시험 방법·시기·장소 등 응시원서 접수 시작일 20일 전까지 학교, 교육청, 교육지원청, 고용노동부 워크넷 등 4곳 이상의 홈페이지에 게시하도록 했다.

채용의 객관성과 공정성을 확보하고자 채용시험 전형위원을 구성해 운영하고, 위원은 3명 이상으로 구성하도록 했다.

특히 채용시험 전형위원 구성 때 위원의 3분의 1 이상을 교육청 추천 외부위원으로 구성해 운영하도록 하는 교육청 추천 채용심사위원제를 도입했다. 채용담당자, 인사위원, 이사장의 특수관계인이나 이해관계인 지원 때는 채용담당자 등을 채용업무에서 배제하도록 명시했다.

이외에도 공·사립 학교의 균형발전을 위해 사무직원 정원 기준을 공립과 같이 조정했고, 승진 임용 때는 교육훈련이수제를 도입해 업무 전문성을 높일 수 있도록 했다.

교육청은 지난 6월 전국 사립학교 사무직원 인사 운영 표준안을 주도적으로 마련하는 등 사학기관의 공공성 강화를 적극적으로 추진하고 있다.

교육청은 공립과 같은 수준과 기준에 따라 인재를 채용할 수 있도록 사립학교 사무직원 위탁 채용 등 사립학교법 개정을 전국 시도교육감협의회를 통해 정부와 국회에 건의할 예정이라고 밝혔다.

영남취재본부 홍정환 기자 siggeg1391@asiae.co.kr