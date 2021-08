이재명 "국민의힘, 집권 포기한 모습…정쟁 멈추고 코로나 극복에 협력해달라"

[아시아경제 윤슬기 기자] 더불어민주당 대선 예비후보 이재명 경기지사가 국민의힘에게 정쟁을 멈추고 코로나 극복에 협력해달라고 촉구했다.

이 후보는 25일 자신의 페이스북에 '코로나 방역 국면, 국민의힘은 애국하고 있습니까'라는 제목의 글을 올려 "요즘 국민의힘 말과 행동을 보면 집권을 포기한 모습이다. 온 국민이 코로나 극복을 위해 희생을 감수하며 노력하고 있지만 사사건건 꼬투리를 잡고, 사실을 왜곡하며 정부 방역이 실패하기만을 학수고대하고 있다"라며 국민의힘을 비판했다.

이 후보는 정부와 루마니아가 모더나 백신 스와프 논의를 하고 있는 것과 관련해 "국가 간 보건협력이 좋은 사례이고 환영할 일"이라고 말하면서 "그런데도 국민의힘은 이해할 수 없는 반응을 보이고 있다. 대권주자인 윤석열, 최재형, 홍준표, 유승민 후보 등은 '백신거지', '구걸', '굴욕', '자괴감', '사기극', '국민농락' 등 자극적으로 원색적인 표현을 동원해 정부 비판에만 열을 올리고 있다"라고 꼬집었다.

그러면서 그는 "하지만 예상보다 빨리 1차 접종률이 50%를 넘어서고, 모더나 백신 600만회분이 추가 공급되어 1·2차 접종간격이 2주나 단축된 것에는 (국민의힘이) 아무런 말이 없다"라며 "잘한 것은 잘했다 칭찬할 만도 한데 인색하기 이를 데가 없다"라고 말했다.

루마니아에서 한국에 지원하기로 한 모더나 백신을 두고 국민의힘이 유통기한이 짧다고 비판한 것에 대해서 이 후보는 "유통기한이 서너 달 남아있는 백신임에도 마치 사용하지 못할 백신을 갖다 국민에게 접종하는 양 사실을 왜곡하는 데서는 아연실색하지 않을 수 없었다"라고 힐난했다.

이어 "개혁보수, 중도보수를 대변한다는 사람들마저 이런 얼토당토 않는 주장을 한다. 이쯤되면 개인의 문제가 아니라 국민의힘 집단 전체의 문제"라고 지적했다.

이 지사는 "국민의힘에 진심으로 충언 드린다. 제발 이성을 찾아라. 이런 태도로는 집권해서도 안 되고 할 수도 없다"라며 "국민의 생명과 안전보다 더 중한 것은 없다. 정쟁을 그만두고 코로나 극복에 적극 협력해달라"라고 촉구했다.

