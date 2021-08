청년 일꾼 개가수 손헌수, 산삼엑스포 홍보 위해 지곡면 방문



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 청년회장 캐릭터로 유명한 미남 개가수(개그맨+가수) 손헌수 씨가 함양산삼항노화엑스포의 성공을 기원과 홍보를 위해 지곡면사무소와 개평마을을 방문했다.

손 씨는 방송촬영을 위해 함양을 방문해 지곡면사무소와 개평마을을 둘러보고, 함양산삼항노화엑스포의 성공을 기원하는 현수막을 들고 사진을 찍어 본인의 SNS에 게재했다.

최근 개가수 손헌수 씨는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지친 국민에게 신곡 빵빠레로 활발한 활동 중이며, 어르신들의 아이돌 청년 일꾼 손헌수 씨의 이번 함양 산삼엑스포 홍보활동이 함양군과 엑스포 홍보에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

