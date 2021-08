文대통령 "근현대사 역경, 다시 되풀이하지 않도록 절치부심해야"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 홍범도 장군을 비롯한 고려인들의 근현대사 역경을 언급하며 "다시는 그런 역사를 되풀이하지 않도록 절치부심해야 한다"고 강조했다.

문 대통령은 18일 홍 장군의 대전현충원 안장식 추념사를 통해 "선조들의 고난을 뒤돌아보며 보란 듯이 잘사는 나라, 누구도 넘보지 못하는 강한 나라, 국제사회에서 존중받는 나라를 반드시 만들어야 한다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "그러기 위해선 우리 스스로 우리를 존중해야 한다"며 "우리의 독립운동사를 제대로 밝히고, 독립유공자들과 후손들을 제대로 예우하는 것이 그 시작"이라고 밝혔다.

이어 "아직도 조국으로 돌아오지 못한 애국지사들이 많고, 제대로 평가받지 못한 독립운동가들이 많으며, 가려진 독립운동의 역사가 많다"고 덧붙였다.

또 열 권 분량의 '홍범도' 대하 서사시를 쓴 이동순 시인의 글을 인용하며 "장군의 귀환은 어려운 시기, 서로를 믿고 의지하며 위기극복에 함께하고 있는 대한민국 모든 국민들에게 큰 희망이 될 것"이라고 강조했다.

문 대통령은 "봉오동 전투와 청산리 전투 101주년, 장군이 이역만리에서 세상을 떠나신 지 78년, (유해 봉환에) 참으로 긴 세월이 걸렸다"며 장군의 유해 봉환에 협력한 카자흐스탄 정부와 고려인 동포들에게 사의를 표하기도 했다.

또 고려인들의 중앙아시아 강제 이주라는 아픈 역사를 거론하며 "카자흐스탄 국민들은 자신들이 어려운 가운데서도 기꺼이 고려인 동포들에게 도움의 손길을 내밀고 따뜻하게 품어주었다"며 감사를 표했다.

문 대통령은 "독립운동가들의 강인한 정신을 이어받은 고려인 동포 1세대는 정착 초기의 어려움과 고난을 극복하고 새로운 삶의 터전을 일궈냈다"며 "장군은 중앙아시아 고려인 공동체의 정신적 지주가 되었다"고 평가했다.

문 대통령은 "봉오동 전투와 청산리 전투는 평범한 사람들이 함께 만든 ‘승리와 희망의 역사’"라며 "장군을 이곳에 모시며 선열들이 꿈꾸던 대한민국을 향해 끊임없이 전진할 것을 다시 한번 다짐한다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr