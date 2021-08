이환주 남원시장 “지금은 시장직에 충실할 때”

[남원=아시아경제 호남취재본부 김한호·정영권 기자] 이환주 남원시장이 최근 시장직 사퇴 논란과 관련, “지금은 시정에 충실할 때”라고 강조했다.

이환주 시장은 17일 기자와의 전화통화에서 “시장 자리에 있으면서 가장 중요한 것은 지역발전을 위해 최선에 노력을 기울이는 것”이라고 말했다.

이 시장은 “정치는 책임 실현 등을 위해 여러 가능성을 상정해야 하는 것”이라며 “사퇴 논란은 이를 설명하는 과정에서 와전된 것 같다”고 해명했다.

이어 이 시장은 “현재 지역 발전과 더불어 산적한 현안 해결이 제일 중요하다”며 ”시장직에서 유종의 미를 거둘수 있도록 좌고우면은 물론, 어떤 자리도 연연하지 않겠다”고 피력했다.

끝으로 이 시장은 오직 남원 시민과 지역 발전만을 바라보고 가겠다는 의지를 전했다.

남원=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr·정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr