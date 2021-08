대전 주택 거래량 감소…유성 18%·서구10%↓

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 투기과열지구를 중심으로 대전지역 주택 거래량이 감소했다.

대전시는 주택거래 동향분석 결과, 1분기 대비 2분기 주택거래 건수는 246건(3.28%), 면적은 21만7000㎡(9.8%) 감소한 것으로 조사된다고 17일 밝혔다.

2분기 주택유형별 거래신고는 아파트 등 6621건, 단독주택 654건 등 7275건으로 집계된다.

주택유형별 거래는 1분기 대비 아파트는 362건 감소한 반면 단독주택은 116건 증가한 현황을 보인다. 다만 단독주택의 경우 지난해 2분기보다는 거래량이 33% 감소했다.

자치구별로는 1분기 대비 2분기 거래량이 유성구 18.7%, 서구 10.6% 각각 감소한 것과 달리 대덕구는 20.5%, 동구 8.2%, 중구 3.5% 증가해 대비를 이뤘다.

이는 유성구와 서구는 투기과열지구로 분류된 지역으로 그간 오름세가 뚜렷했던 반면 이외에 지역은 주택가격 변동이 상대적으로 적었던 까닭으로 풀이된다.

실제 투기과열지구로 지정된 지난해 거래현황에선 6월 19일 투기과열지구 지정 전 2만3928건, 지정 후 1만5280건으로 거래량이 36% 감소한 것으로 나타났다.

반대로 대덕구는 다른 자치구에 비해 거래량이 적었던 지역으로 법동, 송촌동, 비래동 중심으로 거래가 크게 늘어난 것으로 조사된다.

특히 지난 5월 상서동, 와동 지역의 공공주택지구 지정 등이 주택거래량 증가에 호재로 작용한 것으로 보인다는 것이 시의 설명이다.

이외에 동구는 판안동과 가양동, 중구는 목동과 중촌동 위주로 각각 거래량이 많았다.

정해교 시 도시주택국장은 “투기과열지구 지정과 코로나19 여파가 경기침체로 이어지며 부동산 거래량이 전반적으로 감소하는 추세”라며 “시는 앞으로 실거래가 신고 준수여부 등 부동산 실거래 동향을 면밀하게 모니터링 할 계획”이라고 말했다.

