압류 당하고 공매 넘어가고…역대 대통령 집 잔혹사

박근혜 전 대통령 사저 38억원에 공매 낙찰

소유권 이전 위기·'초호화 사저' 등 논란도

지난 12일 공매 입찰에 부쳐진 서울 서초구 내곡동 박근혜 전 대통령의 사저가 38억6400만원에 최종 낙찰됐다. 박 전 대통령이 2017년 매입한 이후 불과 4년여만이다.

◆압류·공매 처분…박근혜·이명박 전 대통령 사저

공매를 위임한 기관은 서울중앙지검으로, 검찰은 국정농단 사건으로 확정판결을 받은 박 전 대통령이 벌금과 추징금을 자진납부하지 않자 지난 3월 압류를 집행했다. 지난 9∼11일 1회차 공매 입찰을 거쳐 낙찰자가 결정됐다. 감정가인 최저 입찰가(31억6554만원)보다 6억9846만원 높은 가격이었다. 박 전 대통령은 2017년 4월에 이 주택을 28억원에 매입했다. 토지 면적은 406㎡, 지하층과 지상 2층으로 지어진 건물의 총면적은 571㎡다.

대통령 사저는 국가 최고수반이 거주하던 공간이라는 점에서 부동산으로서 독특한 가치를 지닌다. 시장에 매물로 나오기 쉽지도 않다. 그러나 역대 대통령 사저들의 운명은 그다지 순탄치 못했다.

이명박 전 대통령의 사저도 압류·공매 처분을 당했다. 벌금·추징금 환수를 위해 공매에 넘어간 이 전 대통령의 서울 논현동 사저는 지난 6월 28일 진행된 공매 입찰에서 111억5600만원에 낙찰됐다. 최저 입찰가 111억2619만3000원보다 0.27% 높은 가격이다.

검찰은 2018년 이 전 대통령을 구속기소 하면서 이 전 대통령의 실명 자산과 차명재산에 추징보전을 청구했다. 법원은 이를 일부 받아들여 논현동 사저, 부천공장 건물과 부지 등을 동결한 바 있다. 이 전 대통령 부부는 논현동 사저 등을 공매 처분한 효력을 멈춰달라며 집행정지 신청을 했지만 법원은 받아들이지 않았다.

전두환 전 대통령의 사저도 공매로 넘어갈 가능성이 있다. 검찰은 전씨의 연희동 사저, 가족 소유의 오산시 임야, 용산구 빌리 및 토지 등 수백억원 상당의 책임재산을 압류한 후 공매 절차를 밟아왔다. 부동산 명의자와 전씨측의 이의제기로 현재 소송이 진행 중이다. 전씨의 추징금을 집행 중인 검찰은 내년 말까지 16억5000만원을 추가 환수할 계획이다.

◆소유권 이전 갈등·호화 사저 논란도

김영삼(YS) 전 대통령의 사저는 압류 조치가 내려지긴 했으나 가까스로 위기를 넘겼다. 2016년 말 서울 동작구 상도동에 위치한 김 전 대통령의 사저는 압류 위기에 처했다. 사저의 소유주인 사단법인 '김영삼 민주센터'가 부채를 떠안자 사저에 압류 조치가 내려진 것이다. 생전에 재산의 사회 환원을 약속했던 김 전 대통령은 2011년 자신이 갖고 있던 사저 소유권을 사단법인 '김영삼 민주센터'에 넘겼다. 김 전 대통령 가족들은 사저를 지키기 위해 매매가 11억원에 달하는 자금을 그러모았다. 결국 2017년 2월 사저 소유권은 김 전 대통령의 장손에게 이전됐다.

대통령 사저는 여야 가릴 것 없이 정치적 공방의 소재가 되기도 했다.

김대중 전 대통령은 퇴임 전인 2002년 사저를 헐고 20억원을 들여 건물을 신축했다. 야당은 'DJ 호화타운'이라며 비난했다. 김 전 대통령 측은 증·개축 비용은 사비로 마련했으며, (사저 내) 엘리베이터를 설치한 것도 몸이 불편한 김 전 대통령을 고려한 것이라고 해명했다.

김영삼(YS) 전 대통령의 사저도 '호화사저' 논란을 피해가지 못했다. YS는 재임 당시 "퇴임하면 옛 모습 그대로의 서울 상도동 집에 돌아가겠다"고 공언했으나, 8억여원 들여 새로 사저를 지었다. 당시 청와대는 집이 낡아 붕괴 위험이 있어 재건축이 불가피했다고 해명했으나, 1997외환위기를 맞은 시기라 비난을 피해갈 수 없었다.

사저 관련 논란이 가장 뜨거웠던 것은 노무현 전 대통령 때다. 노 전 대통령은 고향인 경남 김해시 봉하마을에 사저를 신축했는데, 넓은 부지 면적(4262㎡·1289평)이 논란이 됐다. 야당은 노 전 대통령의 사저를 '아방궁'. '노방궁'이라 지칭하며 맹비난을 쏟아냈다. 노 전 대통령측은 "부지 면적의 절반은 경호동이며, 퇴임 대통령 사저가 서울이 아닌 지방에 조성되는 것은 처음"이라고 해명했다.

한편 문재인 대통령 내외가 내년 퇴임 후 거주할 사저는 경남 양산시 하북면 평산마을에 조성된다. 지난 4월 사저 공사 첫 삽을 떴으나 일부 하북면민이 소통 부재·소음 문제 등을 주장하며 반발해 일시 중단됐다가 이듬달 재개됐다.

