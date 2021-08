경기대 기숙사 '코로나 생활치료센터' 사용기한 연장

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19 생활치료센터로 사용되고 있는 경기대학교 기숙사의 사용 기한을 연장한다.

경기도는 13일 경기대학교와 제14호 코로나19 생활치료센터로 운영되고 있는 경기대 기숙사의 사용기한 연장을 결정했다고 발표했다.

앞서 도는 대학측에 생활치료센터 사용기한 연장 협조를 요청했고, 경기대는 교수회, 교직원노조, 총학생회가 최종 협의해 연장하기로 의견을 모았다.

이에 따라 경기도 제14호 생활치료센터인 경기대 기숙사는 당초 8월20일에서, 9월30일로 연장됐다.

도 관계자는 "지난 겨울에 이어 또 한 번 어려운 결정을 내려주신 경기대 학생과 교직원 여러분께 감사드린다"며 "보훈연구원과 대체숙소 사용기한 연장을 추진하는 등 학생들의 불편이 없도록 최선의 노력을 다 하겠다"고 밝혔다.

경기대 기숙사는 지난해 12월 17일 제10호 생활치료센터로 문을 열어 올해 1월 28일까지 1954명의 코로나19 경증환자가 치료를 받았다. 하지만 4차 코로나 대유행이 시작되면서 지난 달 14일 제14호 생활치료센터로 재 개소해 지난 12일까지 3181명의 경증환자가 입소했다.

경기도는 13일 0시 기준 경기대 기숙사를 비롯해 이천 교육연수원, 고양 삼성화재 글로벌캠퍼스 등 총 11개의 생활치료센터에 4212병상을 운영하고 있다.

