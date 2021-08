[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 포항시는 11일자로 신임 정책특보에 이상철(60·사진) ㈜포웰 전 대표이사를 임명했다고 밝혔다.

신임 이상철 정책특보는 기업 경영인 출신으로 다수의 기업경영을 통해 쌓은 경영전략과 축적된 노하우를 행정에 접목, 급변하는 행정환경에 탄력적이고 유연한 대응능력을 발휘할 것으로 기대된다는 게 포항시의 설명이다.

포항 출신인 이 특보는 동지고, 포항대학교 및 경북산업대 경영학과, 위덕대학교 사회복지학 석사과정을 졸업했다. 활발한 사회 활동 경력으로 지역실정에 밝고 정책 이해도가 높으며, 소탈하고 온화한 성품으로 뛰어난 소통 능력을 인정받고 있다.

이상철 특보는 "지역 현안 해결을 돕기 위한 대외적 가교 역할뿐만 아니라 지역 여론과 시민 애로사항을 잘 청취하는 시민소통관 역할을 충실히 수행하겠다"고 전했다.

