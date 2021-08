합천군, 코로나19 확산에 따른 관광 관련 방역수칙 점검

여름 휴가철 관광지 및 체험시설 방역체계를 점검

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 사회적 거리두기 4단계가 확대되고 있고, 휴가철을 맞아 피서지로의 이동이 많아짐에 따라 6일 여름 휴가철 관광지 및 체험시설 방역체계를 점검했다.

관광객들의 이동이 많은 해인사 주변 휴게시설과 소리길, 대장경테마파크 등 관광시설에 대한 방역수칙 추진상황을 중점 점검했다.

특히 시설관계자들에게 손 자주 씻기, 마스크 필수 착용, 근무자 간 1~2미터 거리두기, 식사 시 거리두기, 개별 관광객 방역수칙 안내 등 생활방역 지침에 따른 철저한 방역 체계를 구축해 줄 것을 당부했다.

이날 점검에 나선 최용남 부군수는 “코로나 장기화로 국민들의 피로감이 극대화되고 있지만 이럴 때일수록 방역에 소홀해지지 않도록 근무자들의 상호 이해와 친절한 안내가 필요한 시점”이라며 “각자 자기 자리에서 최선을 다하고 있는 근무자들에게 감사하다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr