전주시, 맞춤형 치유농업 육성한다!

‘전주시 치유농업 육성 및 지원에 관한 조례’ 제정 계기로 추진 박차

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시가 다양한 농업으로 건강 향상을 돕는 치유농업을 체계적으로 육성한다.

전주시는 최근 ‘전주시 치유농업 육성 및 지원에 관한 조례’가 전주시의회를 통과했다고 27일 밝혔다.

조례는 치유농업 육성을 위한 기본계획 수립에 대한 내용을 비롯해 치유농업 기반 조성, 치유서비스 지원 사업, 위원회 설치·운영 등에 관한 내용이 담겨 있다.

전주시는 우선 농촌진흥청, 전주시교육지원청 Wee센터와 협력해 용정동에 위치한 치유농장인 ‘레인보우팜’에서 ‘청소년 자아 존중감 향상을 위한 치유농업 프로그램’을 다음달까지 12회에 걸쳐 추진할 예정이다.

오는 10월부터 12월까지는 치매 노인 10가족을 대상으로 레인보우팜에서 치유 프로그램을 운영하고, 다음달부터 11월까지는 대안학교 학생 10명과 함께 노송동 일원에서 치유 프로그램을 진행키로 했다.

무엇보다 현재 1개소인 치유농장을 오는 2025년까지 5개소로 늘리고 맞춤형 프로그램 운영을 강화하는 등 체계적인 육성에 박차를 가할 방침이다.

전주시 농업기술센터 관계자는 “이번 조례 제정으로 그간 전주시가 추진해 오던 치유농업 육성사업이 더욱 탄력을 받게 됐다”며 “치유농업의 발전 기반을 조성하고 치유농업 프로그램을 활성화하는 등 건강한 지역사회를 만들어 나가기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

