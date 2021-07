경동나비엔, '2021 프리미엄브랜드지수' 가스보일러, 온수매트 부문 2관왕

[아시아경제 김종화 기자] 경동나비엔이 '2021 프리미엄브랜드지수'의 가스보일러 및 온수매트 부문에서 2관왕을 차지했다.

올해로 14회를 맞는 프리미엄브랜드지수(KS-PBI)는 한국표준협회(KSA)와 서울대학교 경영연구소가 공동 개발한 브랜드 평가 제도로, 약 10만 표본의 소비자 조사를 통해 산업별 최고 프리미엄 가치를 지닌 브랜드를 선발하는 제도다. 경동나비엔은 가스보일러 부문 3년 연속, 온수매트 부문 6년 연속 1위를 차지하며 굳건한 브랜드 파워를 입증했다.

김시환 경동나비엔 마케팅본부장은 "경동나비엔은 올곧은 신념을 기반으로 고객의 생활환경의 혁신을 이루기 위해 기술개발과 품질 향상을 위한 노력을 지속적으로 진행해왔다"면서 "고객에게 사랑받는 브랜드를 넘어 고객의 삶에 함께하는 쾌적한 생활환경 파트너로 자리매김할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr