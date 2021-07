쇼핑엔티, 청담동 골드 전문 브랜드 ‘준우젬 쥬얼리' 단독 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 쇼핑엔티는 청담동 골드 전문 브랜드 ‘준우젬’의 쥬얼리 상품을 단독으로 출시한다고 22일 밝혔다.

이번에 선보이는 18K 샤인골드 세트는 목걸이, 팔찌, 귀걸이, 목걸이 펜던트 총 4종으로 구성했다. 쇼핑엔티의 인기 프로그램인 ‘최유리의 뷰티플러스’에서 이날 오후 8시45분부터 방송된다. 방송 시간 중 전화주문 및 쇼핑엔티 모바일 앱을 통해 구매 가능하다.

해당 상품은 유행을 타지 않는 디자인으로 언제 어디서나 착용할 수 있다. 특히, 큐빅 펜던트는 자연스러운 패션 아이템으로 다양한 활용이 가능하다.

쇼핑엔티 관계자는 "이번 준우젬 단독 상품은 트렌디한 쥬얼리 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 마련됐다”며 “앞으로도 18K골드, 24K골드, 다이아 세트 등 다양한 쥬얼리 상품을 선보일 예정”이라고 말했다.

