인도 공략 강화하는 삼성… '5G 최저가' 갤럭시A22 5G 내일 출시

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 인도에서 가장 저렴한 ‘갤럭시A’ 시리즈 5G 스마트폰을 선보인다. 삼성전자는 최근 중저가 라인업을 강화하며 세계 2위 스마트폰 시장인 인도시장 공략에 박차를 가하는 모습이다.

21일(현지시간) 삼성전자 인도법인에 따르면 삼성전자는 오는 23일(현지시간) 인도에서 ‘갤럭시A22 5G’를 출시한다.

이번에 인도에서 선보이는 갤럭시A22 5G는 출시가가 1만9999루피(약 31만원)부터 시작해 가장 저렴한 갤럭시A 시리즈 5G 스마트폰이 될 전망이다. 갤럭시A22 5G는 일반적인 안드로이드 스마트폰이 2개의 5G 대역을 제공하는 것과 달리 11개의 5G 대역을 제공하는 것이 특징이다.

갤럭시A22 5G는 풀HD+ 해상도와 90헤르츠(Hz) 주사율의 6.6인치 TFT LCD 디스플레이를 장착되고, 애플리케이션 프로세서(AP)는 미디어텍 디멘시티 700 칩셋이 탑재되며, 안드로이드11로 구동된다. 아울러 4GB·6GB·8GB 램(RAM)과 64GB·128GB 저장용량, 마이크로SD 카드 슬롯이 장착돼 있고, 최대 15와트(W) 고속충전을 지원하는 5000밀리암페어시(mAh) 배터리로 구동된다.

카메라는 1080p 동영상 녹화가 가능한 800만화소 셀피 카메라가 전면에 장착되고, 후면에는 4800만화소 광각, 500만화소 초광각, 200만화소 심도센서로 구성된 트리플 카메라가 탑재된다. 4800만화소의 메인카메라에는 F1.8 조리개가 적용돼 있다. 이밖에 갤럭시A22 5G에는 듀얼 SIM 카드 슬롯, 5G, 4G LTE, GPS, 와이파이5, 블루투스5.0, NFC, USB 2.0 타입C 포트 및 3.5mm 헤드폰 잭 등이 제공된다.

최근 삼성전자는 세계 2위 스마트폰 시장인 인도시장의 성장성을 높게 보고 현지에서 지속적으로 신제품을 출시하고 있다. 삼성전자도 ‘갤럭시 A32, A52, A72’ 등 A시리즈와 ‘갤럭시M12’ 등을 출시하며 제품군의 변화를 꾀하고 있고, 기존에 온라인에서만 판매하던 갤럭시F 시리즈를 오프라인에서도 판매하는 등 판매채널도 다양화하고 있다.

글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 1분기 인도의 스마트폰 출하량은 3800만대로 지난해 같은 기간보다 23% 증가한 것으로 나타났다. 이는 인도시장의 1분기 출하량 기준 최고치로 신제품 출시 프로모션과 지난해부터 억눌렸던 소비 수요 등이 맞물린 결과로 풀이된다.

시장의 성장세가 이어지면서 인도시장을 공략하려는 스마트폰 제조사 간의 경쟁도 치열해지는 모습이다. 업체별로는 올해 1분기 기준 중국의 샤오미가 시장점유율 26%로 가장 앞서나가고 있다. 특히 샤오미는 ‘레드미9’ 시리즈가 좋은 반응을 얻으며 출하량이 전년 동기 대비 4% 늘어나기도 했다.

삼성전자는 점유율 20%로 샤오미에 이어 2위를 기록했고, 비보(16%)와 리얼미(11%), 오포(11%) 등 중국업체들이 뒤를 바짝 쫓는 모습을 보이고 있다.

