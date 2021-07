케이뱅크, 유상증자 마무리…임직원 전원에게 스톡옵션 부여

[아시아경제 성기호 기자] 제 1호 인터넷전문은행 케이뱅크가 지난 5월 말 결의한 1조2500억원 규모의 유상증자를 마무리했다.

14일 은행연합회 공시에 따르면 케이뱅크의 주금 납입이 지난 9일 완료됐다. 이로써 케이뱅크의 총 납입 자본금이 2조1515억원으로 껑충 뛰었다.

주금 납입 완료로 주요 지분율은 변동이 있으나, 대주주에는 큰 변화가 없다. 먼저 1대 주주인 비씨카드는 지분율 34%, 우리은행이 12.68%로 2대 주주다. 공동 3대 주주는 베인캐피털과 MBK파트너스로 8.26%다. 5대 주주는 카니예 유한회사(MC파트너스 토닉PE)로 지분율이 6.19%이며, 6대 주주는 제이에스신한파트너스 유한회사(5.16%), 7대 주주는 NH투자증권(4.84%)이다.

케이뱅크는 이번 자본금 확충을 통해 정보기술(IT) 인프라를 더욱 확충하는 한편, 인터넷전문은행 출범 취지에 맞게 신용평가모델(CSS) 고도화도 함께해나간다는 계획으로, 중저신용자 공급도 확대해 나갈 예정이다.

이와 함께 케이뱅크는 지난 9일 주주총회를 통해 전 임직원에게 주식매수선택권(스톡옵션)을 부여했다. 지난 4월 서호성 은행장에 90만주의 스톡옵션을 부여한 데 이어 이번에는 임직원 320명에게 총 210만주를 부여한 것이다.

행사 가격은 6500원으로 정했으며, 기본조건은 의무 복무기간 2년 재직, 자기자본 2조원 및 법인세차감 전 이익 1000억원 이상 달성이다.

이와 함께 케이뱅크는 중복표현을 없애기 위해 9월1일부터 상호를 '주식회사 케이뱅크은행'에서 '주식회사 케이뱅크'로 변경하기로 했다.

