[클릭 e종목]"뉴지랩파마, 대사항암제 KAT의 가치변화 주목"

[아시아경제 유현석 기자] 상상인증권은 뉴지랩파마 뉴지랩파마 214870 | 코스닥 증권정보 현재가 11,100 전일대비 50 등락률 +0.45% 거래량 156,482 전일가 11,050 2021.07.14 09:53 장중(20분지연) 관련기사 뉴지랩파마, 폐암 치료제 글로벌 임상 2상 IND 신청…"조건부 사용승인 획득 목표"뉴지랩파마, 대사항암제 신약, 美 FDA Pre IND 과정 완료뉴지랩파마 "한울티엘, 백신 운송용 콜드체인 신제품 출시" close 에 대해 대사항암제 KAT의 가치변화에 대해 주목해야 된다고 14일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

뉴지랩파마는 대사항암제 KAT 개발에 집중하고 있는 바이오기업이다. 2004년부터 CCTV카메라 사업을 실시했다. 2019년부터 5G모바일 유통사업을 시작했다. 이와 관련한 2020년 매출액은 544억원이다.

상상인증권은 뉴지랩파마의 기존 모바일·카메라사업은 성장보다는 매출감소와 캐쉬카우역할을 할 것으로 예상했다. 다만 성장비전은 바이오 신약개발에 있다고 강조한다. 하태기 상상인증권 연구원은 "뉴지랩의 가치는 개발중인 대사 항암제 KAT가 얼마만큼 가치를 창출할 수 있냐에 따라 달라진다"며 "현재 자체 신약 파이프라인 1개, 도입 신약 파이프라인 1개가 있다"고 설명했다.

그는 "첫째 대사항암제(KAT-101)의 FDA 임상 1/2a상이 가시화되고 있다"며 "대사항암제에서 향후 성과를 창출할 수 있을 지 주목된다"고 강조했다.

그는 "표적항암제 탈레트렉티닙을 국내 도입했다"며 "탈레트렉티닙은 일본 다이이찌산쿄에서 개발하고, 미국 바이오기업 안허트(AnHeart) 테라퓨틱스가 글로벌 판관을 소유하고 있다"고 설명했다. 이어 "미국과 일본에서 임상 1상을 마쳤는데 탈레트렉티닙을 L/I해 ROS1 유전자 변이가 나타난 비소세포성폐암 환자 중 잴코리를 복용한 환자와 잴코리 내성 환자를 대상으로 2021년 6월에 국내 임상 2상을 신청했다"고 덧붙였다.

하 연구원은 뉴지랩의 주가는 기존 사업이 아닌 신약 개발에서 기대할 수 있다고 설명한다. 그는 "대사항암제 KAT의 가치변화가 주가에 중요한 모멘텀으로 작용할 것"이라며 "대사항암제 부문에서 글로벌 임상을 진행하는 국내 선발 상장 바이오기업이고 오는 3분기에 글로벌 임상 1/2a상에 진입한다는 사실은 희소성 측면에서 주가에 긍정적으로 작용할 것"이라고 강조했다.

그는 "하반기에는 뉴지랩이 투자가로부터 주목을 받기 시작하는 기간이 될 전망이다"이라며 "본격적인 가치반영여부는 2022년에 결정될 으로 보이는데 2022년 중반쯤 임상 1/2a상 중간 데이터가 발표될 경우 파이프라인 가치에 대한 윤곽이 나올 수 있다"고 강조했다. 이어 "특히 중화권 L/O 추진도 기대돼 항암제 KAT의 가치에 영향을 미칠 수 있는만큼 2022년에는 주가 변동성이 본격 발생할 수 있을 전망"이라고 강조했다.

