이재명, 與 대선 경쟁자에 견제구 "'거짓말 정치' 퇴출…공약 이행 검증하자"

[아시아경제 박현주 기자] 더불어민주당 유력 대권주자인 이재명 경기도지사가 당내 다른 경선 후보들을 향해 "모두 선출 공직자 출신이니 공직에 출마하며 어떤 약속을 했고 얼마나 지켰는지 국민과 함께 검증하자"며 공약이행 공개검증을 제안했다.

이 지사는 13일 페이스북에 "약속을 지킬지는 그의 과거를 보아야 알 수 있다"며 이같이 말했다.

이 지사는 "정치는 국민과의 약속을 실천하는 일이다. 정치인은 약속을 하면 지켜야 하고 못 지킬 약속은 하지 말아야 한다"며 "그러나 우리 정치는 오랜 세월 '약속을 어기는 정치', '거짓말 정치'가 너무 많아서 정치신뢰가 무너진 지 오래"라고 지적했다.

그러면서 전 국민 재난지원금 관련 여야 합의를 사실상 번복한 국민의힘을 비판했다. 이 지사는 "정치는 국민과 국가의 운명을 결정한다"며 "그래서 정치인은 함부로 약속해서도, 약속한 것을 함부로 바꿔서도, 약속을 어겨서도 안 된다. 국민의힘이 보인 전 국민 재난지원금 약속 파기는 큰 잘못"이라고 꼬집었다.

이어 이 지사는 "약속을 어기는 정치인이 정치하면 안 된다. 약속 어기는 정치는 퇴출돼야 한다"며 "팩트를 왜곡 조작한 신물 나는 마타도어(흑색선전)가 아니라 실적과 정책을 다투는 경쟁이 돼야 국민의 지지와 사랑을 받는 경선이 된다"고 강조했다.

