정읍시립도서관, 여름맞아 ‘다양한 프로그램’ 운영

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시(시장 유진섭)는 오는 26일부터 도서관에서 여름을 맞아 재미와 교육을 동시에 잡을 수 있는 다양한 프로그램을 운영한다고 13일 밝혔다.

이번 프로그램은 책을 활용한 다양한 체험 기회를 제공하며 긍정적인 독서 경험으로 책 읽는 습관을 형성하고, 도서관 이용 생활화를 확산하기 위해 마련됐다.

올해 프로그램은 ‘바캉스 in 기적의 도서관’이라는 주제로 유아부터 청소년, 성인 등을 대상으로 진행된다.

프로그램은 ▲야호! 신난다 동화놀이터 ▲주니어 잉글리쉬 액티비티 ▲여름 독서 교실(지구 지킴이) ▲수학이 재밌어! ▲과학 탐구생활 ▲알아두면 쓸모 있는 역사 수업 ▲열두 달 작가와의 만남 등 7개 주제로 구성됐다.

주요 내용을 보면 여름 독서 교실은 초등학생 2~4학년을 대상으로 진행되며 기후 온난화와 기후 난민, 플라스틱 쓰레기 등 환경을 주제로 관련 독서와 환경 포스터, 피켓 등을 만들어 환경운동을 체험해보는 시간으로 진행된다.

성인을 대상으로 하는 열두 달 작가와의 만남에서는 ‘우리 아이 첫 영어, 저는 코칭합니다’의 저자 이혜선 작가가 영어교육에 관한 노하우를 들려줄 예정이다.

참여자 모집은 지난 6일부터 정읍시립도서관 홈페이지를 통해 선착순으로 모집할 예정이며 참가비는 무료다.

자세한 사항은 정읍시립도서관 홈페이지를 참조하거나 기적의도서관팀으로 문의하면 된다.

